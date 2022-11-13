AcQUA源少年12日舉辦活動吸引大批粉絲到場。（種子音樂提供）

AcQUA源少年12日舉辦活動吸引大批粉絲到場。（種子音樂提供）

AcQUA源少年12日舉辦活動吸引大批粉絲到場。（種子音樂提供）

男團「AcQUA源少年」由隊長黃莑茗、李秉諭、林毓家、盧佾暘、須弘道組成，〈水星座AcQUArius〉單曲推出後隨即登上影音平台熱門排行榜，網路討論度極高。挾帶高人氣與高流量的他們，12日舉辦出道後首度與粉絲面對面的近距離活動「水星座巡迴校車，一起AcQUArius」，當面表達對粉絲感謝之意，源少年化身超級吸粉機，展現超強人氣，在西本願寺、忠孝敦化SOGO、台北101外廣場辦快閃，3場活動吸引千名粉絲到場力挺！

團員們特別搭乘專屬雙層巴士校車前往活動，精心打造車體外觀，從車頭到車身、車尾都有AcQUA專屬logo，還有巨大的帥氣五位成員肖像，車子穿梭在台北街頭，加上TDI台灣夢幻學院的同學們也特地幫忙助陣，吸引用路人目光，粉絲們競相拍照留念，儘管天氣炎熱，歌迷們仍不減熱情，人潮把巷子擠得水洩不通。

校車快閃活動還有TDI台灣夢幻學院的同學們前來助陣，有來自TDI時尚模特班、培訓生、歌手班等同學們。成員們感謝歌迷朋友們對於這場活動的支持，須弘道表示：「謝謝粉絲們在我們跳舞時，陪我們一起大聲呼喊AcQUA，現場好嗨」盧佾暘則提到：「很開心可以跟粉絲近距離的互動，今天到場的粉絲數量也比我們原本想像中的更多人，真的很感謝。」 黃莑茗開心地說：「今天是大太陽的好天氣，到場的粉絲也很多人，整體的氛圍讓我感到非常喜歡。」源少年26日舉辦「我們的約定」寫真書簽書會，相關活動詳情請留意AcQUA源少年官方社群以及成員們的社群平台。