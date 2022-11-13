藍綠昨晚選前大造勢，不忘推銷「18歲公民權」，台灣民意基金會董事長游盈隆今天痛批修憲公投已成鬧劇，公投其實分為選舉權和被選舉權兩部分，但藍綠絕口不提「18歲被選舉權」，也從未被公開討論過，憑什麼要求選民不加思索地支持？「這種極端草率的修憲，一點都不神聖，應該被選民譴責並唾棄」。

游盈隆在臉書指出，昨天，他去雲林縣台西鄉幫一位參選村長的友人助選。一個大約3、40人的場合。鄉下，可以想見，大都是50歲以上的人來參加這類活動。

會後，當長桌只剩10來人閒聊時，他問在場鄉親「清不清楚這次除選舉之外還有修憲公投？」，眾人皆說不清楚。他進一步追問，這次修憲公投其實分兩部分，一個是「18歲選舉權」，另一個是「18歲被選舉權」，大家知道嗎？結果，沒有人知道。

對此，游盈隆表示，他一點也不意外，因為他在台北曾問過幾位大牌廣播或電視節目主持人，知不知道「18歲被選舉權」時，得到的答案都是「不知道」。由此可見，當地方選舉及修憲公投只剩兩個禮拜時，全國很可能有超過99％的選民不知道有「18歲被選舉權」修憲公投這件事，這不是很荒唐嗎？

昨天晚上民進黨與國民黨兩場選前大造勢，藍綠大咖不忘推銷「18歲公民權」，同時絕口不提「18歲被選舉權」。他痛批，藍綠政治明星都為一己之利而自覺或不自覺地公然欺瞞選民，「這不是台灣民主的悲哀嗎？這是我們引以為傲的台灣民主嗎？」

他反問民進黨、國民黨及民眾黨三位黨主席，「你們瞭解18歲被選舉權的憲政意涵嗎？你們何時願負責任地站出來說明18歲被選舉權的內涵，並大聲請求選民支持？」

游盈隆質疑，「18歲被選舉權」在台灣從未被公開討論過，連一天也沒有，更遑論社會共識，憑什麼要求選民不加思索地支持？選舉公報據說是選前兩天才會送到選民家中。他要選民一定要仔細看修憲公投的內容，然後好好想想，究竟該投贊成或反對。

他認為，當主要政黨腐敗，代議政治失靈的時候，只有人民和選民能阻止這齣鬧劇，更扯的是，這是四黨：民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量，共同背書的修憲鬧劇。

游盈隆強調，他是政治學者，有責任和義務揭穿這場修憲鬧劇，這種極端草率的修憲，一點都不神聖，應該被選民譴責並唾棄。