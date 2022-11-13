九合一選舉投票日進入倒數階段，國民黨台南市長候選人謝龍介在臉書公布此次競選主軸歌曲，特別選用對他很有意義的《堅持》，堅持為台南的人，堅持要台南更好，堅持用雙腳走遍我們的城市。民進黨市長候選人黃偉哲陣營指出，此次選舉雖沒有競選主軸歌曲，但因主打「市政牌」，訴求「挺台南，繼續拚」，將以寶島歌王謝銘祐的《行》為代表。

謝龍介表示，從參選至今，已經在台南超過200間廟口祈福與街講，他用鐵喉嚨和1支麥克風，用最簡單、樸實的方式，以勤勞代替宣傳，只想表達他對台南的熱愛和未來。

謝龍介強調，在6都裡，只有台南市65歲以上的老人家要自己繳健保費，其餘5都都是由政府全額補助，因此他主張台南也應該要實施老人健保免費，他會用盡所有的力量，悍衛台南老人家的福利和尊嚴。

「你是台南人嗎？讓我們都為台南而驕傲！」謝龍介還說，青年外流、少子化，都是台南最主要的迫切問題，為此他走入人群，瞭解年輕人對於台南未來的看法，「我們想創造的，是台南人夢想的台南市」。他從小到大已在台南超過60年，當他走遍台南，這裡有著我們都期待的夢想和回憶。

黃偉哲團隊發言人李退之指出，此次選舉黃偉哲雖沒有競選主軸歌曲，但因主打「市政牌」，訴求「挺台南，繼續拚」，在多支市政成果的短片中，也以不同的歌曲配樂，但將以寶島歌王謝銘祐的《行》為代表，象徵「繼續前行」。