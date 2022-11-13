台北市長選戰倒數，無黨籍台北市長參選人黃珊珊發布新創政見，主張提高資金規模、擴大適用項目及強化國際鏈結，其中延續台北市長柯文哲的天使基金計畫，推動5年50億投資新創事業，期望能「把餅做大」，讓更多人來吃餅，期望能帶著大家出國比賽。

創新創業發展需要政府助力，黃珊珊認為主要分為三點，首先是「資金投入」，包含獎勵補助與融資貸款，第二是「場域提供」，市府可以規畫、釋出公有空間，育成新創基地，第三則是「輔導支援」，建構服務平台，提供法務、稅務等協助，整合資源媒合對接。

黃珊珊新創政見提出三大主軸，包括提高資金規模、擴大適用項目及強化國際鏈結。在提高資金規模方面，當前政府出資20億、企業投資100億，能創造出2170億營收，達到逾108倍政策效果、創造2萬2千個就業機會。未來將透過招商引資、設立天使創投基金，推動創業投資事業，擴大資金投入規模。

其中延續柯市府天使基金計畫，市府每年投入4億協助產業發展，再加上⺠間創業投資資金6億，以5年50億規模，合作創立投資事業。當前台北市產業局已於去年6月提出「台北市產業發展自治條例」與「台北市產業發展基金收支保管運用自治條例」修正草案至議會並通過一讀會。

在擴大適用項目方面，黃珊珊喊出增加受惠業者類別，尤其是藝術文化相關的文創產業，接著，再把創新創業成功模式，再推廣複製到文化產業，建立第二軌產業扶植政策。

至於強化國際鏈結，黃珊珊喊出補助新創公司參加國際商展，並媒合國際採購商機，同時透過媒合機制平台，計畫性協助創新育成基地，對接引導海外投資人及尋找創新解決方案的企業買主與新創事業媒合。促進業界經驗交流，舉辦新創沙龍、串接全球新創基地。