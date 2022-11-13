73歲韓劇「國民爸爸」鄭東煥憑藉《花路阿珠媽》，提名今年金馬獎最佳男配角，是繼《無聲》金玄彬後，第2位闖金馬的韓星，近日接受本報獨家專訪，他說「得知當下嚇一跳，想說也不是在韓國的頒獎典禮嘛，第一次入圍海外的獎項，感動、感嘆、感謝的情緒同時湧上心頭」，覺得自己有沒有勝算？他謙虛表示「雖然有聽說如果我得獎的話，就會創紀錄成為首位獲金馬獎的韓星，但其實沒有太多的期待，畢竟選擇權不在我手上，我已把表演做到最好，很開心努力的成果被認可，光是能夠入圍就已經很感恩了」。

他在《花路阿珠媽》飾演一位熱心的保全大叔，幫助在異國迷路的新加坡大媽洪慧芳。鄭東煥分享，自己最大的興趣就是登山，還爬過4次喜馬拉雅山，過程中的確很常迷路，「不過因為喜歡爬山的人，也都很喜歡大自然，山友們之間好像會自然而然地產生某種連結，就算彼此不認識，也會很理所當然地互相幫助」，所以迷路時並不會感到害怕，也透露之前曾計畫來台登山，「雖然很可惜最後沒能成行，這能夠入圍金馬，代表我跟台灣很有緣份，不過因為這次停留的時間不長，我一定會做完功課然後去一次的」。

鄭東煥（左）在《花路阿珠媽》中飾演一位熱心的保全大叔，幫助在異國迷路的洪慧芳。（采昌提供）

在電影中與新加坡國民女星洪慧芳雞同鴨講，鄭東煥說，因為2人都是戲齡超過40年的資深演員，除了片場配有翻譯幫忙溝通外，他們光是一個眼神就能明白對方的意思，私下也能靠肢體語言以及簡單的英文單字交流，但很可惜因為拍攝期較短，沒能跟洪慧芳學上幾句中文，「不過我發現可能因為都是漢字文化圈，有些發音我其實能稍微猜到意思」。他也提到，開拍前除了演員間互相認識外，沒特別做其他訓練，「因為導演希望像拍紀錄片那樣，想要捕捉到我們最真實的互動，認為事前過多的排練反而不好」。

鄭東煥憑藉《花路阿珠媽》入圍金馬獎最佳男配角。（采昌提供）

雖然這次在《花路阿珠媽》中是飾演平凡小人物，但在韓劇中他多演出社經地位較高的角色，還被譽為「財閥會長專業戶」，鄭東煥表示「平易近人的角色，我幾乎是本色演出，財閥的話，就是我去揣摩別人」。而人生經歷相當豐富的他，年輕時因為家境清寒，為了賺取生活費及學費，還曾加入軍隊，參加過越戰，「不過我不是在最前線拿著槍射人，只是負責開路、架橋、排雷的工兵，所以沒留下什麼後遺症或陰影」，反而在他接演《遙遠的松巴江》等戰爭相關題材的作品時，能夠更精準地揣摩，「一說起戰爭，大家可能會覺得要驚恐地大喊大叫，但其實心理的變化比那更重要，我是有經驗的人就很可以理解」。

鄭東煥很開心能夠來台灣參與金馬獎。

至於是否有想挑戰的角色？鄭東煥表示「我其實已經很開心能夠演出這麼多很棒的角色，所以現在不論是什麼角色來找我，我都會懷著感恩的心盡力去演出」。而除了《寄生上流》、《魷魚遊戲》等作品外，尹汝貞在前年憑藉《夢想之地》奪下奧斯卡最佳女配角，《花路阿珠媽》不僅入圍金馬獎，也將代表新加坡角逐奧斯卡，越來越多的韓國老戲骨在國際影壇上發光發熱，對此，他認為「大家本來就都很優秀，也不是突然天下掉下了餡餅，是都在自己的崗位上認真耕耘了好幾年，總有一天會被看到、獲得認可」。

鄭東煥出道將近50年，演過上百個不同的角色。（采昌提供）

鄭東煥確定將來台參加本月19日舉行的「第59屆金馬獎」頒獎典禮，他表示「之前沒過去台灣，這次剛好藉著入圍金馬獎有機會去了」，雖然很可惜因為有話劇演出行程，馬上就要回韓國，「不論最後有沒有好的結果，我都非常開心能參與」，也說想要品嘗看看台灣的傳統美食。《花路阿珠媽》將於12月23日在台上映。