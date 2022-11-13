動保處補充，美堤狗活動區啟用活動除了好玩好逛的毛孩生活小物市集，現場還有提供限量免費狂犬病預防注射及寵物登記活動。（動保處提供／游念育台北傳真）

台北市持續規劃讓毛孩奔跑的空間，今正式啟用位於中山區的第19座「美堤狗活動區」狗狗專屬活動空間，啟用活動更邀請寵物訓練師指導如何與毛孩互動，及10攤「汪汪歡樂市集」，除有毛孩創意攤位展示外，還有可愛汪汪腳印集章活動，讓現場毛爸媽帶著毛孩完成任務兌換精美紀念品。

北市產發局長林崇傑表示，在里長與里民的支持下，順利打造中山區第1座狗活動區，園區占地1546平方公尺，採大小犬分區規畫，除了雙道門出入口、休憩座椅、繫狗柱、狗便袋箱、垃圾桶及洗手足台等基本設施外，更具備可與毛孩互動的波浪步道、高橋、A字板等多元遊憩設施，納入了飼主與毛孩的互動需求，讓設施更加友善。

動保處補充，美堤狗活動區啟用活動除了好玩好逛的毛孩生活小物市集，現場還有提供限量免費狂犬病預防注射及寵物登記活動，為毛孩加強防疫，也讓毛爸媽能帶毛孩安心出遊。

動保處呼籲，帶毛孩至狗活動區要做個盡責的好飼主，珍惜場域內設施，並於離開狗活動區後應繫好牽繩，有適當防護措施，飼主也可搭乘周末假日友善狗狗公車645號路線公車前往美堤狗活動區。