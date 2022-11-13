韓楊合體掃街第一站從山外傳統市場起跑，由於行程已提早於各大通訊軟體曝光，金門的韓粉們早早就在市場等候迎接。(于家麒攝)

前高雄市長韓國瑜今(13)日一早搭機飛抵金門為力拼連任的國民黨縣長候選人楊鎮浯拉票造勢，一下飛機隨即驅車前往金湖鎮新市里2個傳統菜市場與楊鎮浯合體掃街拜票，由於行程已提早於各大通訊軟體曝光，金門的韓粉們早早就在市場等候迎接，現場人山人海，韓總在金門的魅力不減當年。

韓楊合體掃街所經攤商、買菜民眾都競相握手拍照，幾乎把整個市場擠爆。(于家麒攝)

還有韓粉一看到韓國瑜本尊，忍不住興奮飛撲擁抱韓國瑜，韓總在金門的魅力不減當年。(于家麒攝)

韓楊合體掃街第一站從山外傳統市場起跑，沿途除韓粉包圍外，所經攤商、買菜民眾都競相握手拍照，幾乎把整個市場擠爆；隨後來到傳統菜市場，夾道歡迎的婆婆媽媽們個個開心喊加油，搖旗吶喊、凍蒜聲不斷。

在眾多支持人群中發現亮點，一位穿著奇裝異服自稱「激動姐」的鐵韓粉，一路從台北跟著韓國瑜到金門，相挺到底。(于家麒攝)

在眾多支持人群中發現亮點，一位穿著奇裝異服自稱「激動姐」的鐵韓粉，一路從台北跟著韓國瑜到金門，邊走邊拍及直播，他表示從韓國瑜擔任高雄市長時就已成為他的粉絲，只要是有他出現的活動或造勢場合，再遠都會跟，不離不棄、相挺到底。

不少韓粉拿出珍藏金門高粱酒請韓總親筆簽名，開心的笑到合不攏嘴。(于家麒攝)

結束金湖拜票行程後，2人回到楊鎮浯的大本營─金城東門市場接著掃街，來到票倉就是不一樣，所到之處支持者更多，整條街道人擠人水洩不通，還有韓粉拿出當年珍藏的「韓國瑜市長旺旺來」金門高粱酒請韓總親筆簽名，讓這瓶酒更值得收藏，要到簽名的韓粉開心的笑到合不攏嘴。

來到金門，韓國瑜也在楊鎮浯陪同下前往剛通車不久的金門大橋「朝聖」。(于家麒攝)

來到金門，韓國瑜也在楊鎮浯陪同下前往剛通車不久的金門大橋「朝聖」，體驗這座連接大、小金門、擁有無敵海景之橋的魅力。在金門大橋端與藍軍各候選人合影後，韓國瑜接受媒體訪問時表示，楊鎮浯擔任國民黨大陸事務委員會的副主委，最熟稔兩岸事務，論誠信、道德與操守等，都是其他候選人無法比擬的，肯定是金門縣長的最佳候選人，呼籲鄉親繼續團結支持，讓他繼續連任、為金門再拚四年。

韓國瑜所到之處人擠人水洩不通，韓總也向每一位支持者強力推薦楊鎮浯，全力拉票。(于家麒攝)

楊鎮浯則表示，除了感謝韓市長百忙之中特別抽空來到金門相挺外，也指出此次縣長選舉民進黨沒有提名候選人而與在地勢力結合，同時引進1450網軍大舉入侵，讓他飽受不實謠言攻擊。正義英雄形象的韓市長現身力挺猶如一劑強心針，讓不實謠言不攻自破，自己也因此信心百倍。

隨後，韓楊攜手繼續前往烈嶼東林大街挨家挨戶拜票，小金門鄉親的熱情更勝大金，在民眾盛情的邀約下，韓國瑜品嘗道地的蚵仔麵線等金門美食，也對招牌─小金門芋頭讚不絕口，吃完午餐後韓總隨即趕往機場搭機返台，繼續他的站台行程，也結束了這趟金門快閃造勢活動。