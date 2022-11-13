民眾在臉書要賣1張按摩椅，因在臉書社群被轉貼引起各界熱議！有上萬人按讚和留言。臉書「豐原好康聯盟」社團中，有網友貼照要賣舊按摩椅，卻因外觀老舊明顯有年代感，賣方標明功能一切正常，外觀看起來比較老舊要賣5000元。網友們認為，這張按摩椅看起來很有故事，當古董可能比較好促銷。

臉書豐原好康聯盟社團貼這張按摩椅販賣消息，賣方寫著，「家中不用的按摩椅，功能一切正常，外觀看起來比較老舊，5000元出清，須自備貨車」，商品一貼出，引起網友熱烈討論，多數人說很難下手。這張按摩椅販賣內容被轉貼到臉書爆廢公社和爆料公社，引起更多網友熱烈討論。

許多網友指出，這張按摩椅看起來很有故事，應是「阿嬤級」按摩椅；有人認為外觀太老舊應該很難賣出？有網友卻表示，這張按摩椅很有故事，價值應該不只5000元；也有網友說，如果有買家，一定是佛心來著！見仁見智，看網友是以何角度來評估。