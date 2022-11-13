謝男貨櫃車翻覆瞬間。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

貨櫃車翻覆。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄昨日下午2時許發生貨櫃車翻車事故，48歲謝姓駕駛開著滿載貨物的貨櫃車前往高雄港108號碼頭入口交貨時，謝男操作不慎，貨櫃車過彎失敗躺地，橫倒在路中央，謝男從駕駛室自行脫困並報警求助，後續警方立即趕到現場指揮交通，同時請吊車協助，於下午5時排除肇事現場，所幸無人傷亡。謝男經酒測無酒駕，詳細肇事原因仍待警方釐清。

12日下午2時16分許，謝男開著貨櫃車行經小港區南星路，靠近第六櫃中心警衛哨前有20呎時，過彎不慎造成貨櫃車側翻，並波及到路中的分隔島，隨即謝男自行下車並報警求助。

小港分局大林派出所獲報，立即派遣員警到場處理，協助路段指揮交通以及請吊車來協助，於下午5時許排除肇事現場恢復通車，現場無人傷亡。

員警依規定對謝男實施酒測，酒測值為0，謝男向警表示，正要前去碼頭交貨，因路面顛簸才會造成車輛失控翻車。至於肇事原因，仍待進一步調查釐清。