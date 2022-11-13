有些人天生不善言詞，和人吵架都會舌頭打結；但也有人伶牙俐齒，吵架從來沒有輸過。命理網站《星座巫師》分享，水瓶座、天秤座、處女座和雙子座的人的口才了得，嘴上功夫一流，如果有人想和他們吵架，純粹是在自討苦吃。

▎水瓶座

水瓶座個性隨和、不強勢，只要別人沒有得罪到自己，他都不會太過在意，但這並不表示水瓶座好欺負，相反的，他其實也有很厲害的一面，能言善道、口才絕佳，懂得如何表達自己的想法，反應能力也很好，知道怎麼應付他人，因此如果有人跟水瓶座吵架，通常都只是自討苦吃。

▎天秤座

天秤座聰明、口才又好，因此在人際關係中總能游刃有餘，但若是有人得罪他，他就會一改溫和的態度，說話變得尖酸刻薄，天秤座對待不同的人，就會有不一樣的溝通模式，如果有人先主動攻擊，他也會拿出百分之百的實力，和對方抗爭到底，絕不會輕易認輸，

▎處女座

處女座天生伶牙俐齒，一般情況下，他都能和大家和睦相處，但如果有人和他發生言語上的衝突，他就會展現出充滿霸氣和強勢的一面，處女座邏輯清晰、條理分明、口條又好，總能突破盲點，攻擊到對方的痛處，讓人難以反擊。

▎雙子座

雙子座的嘴上功夫一流，如果真的和人吵架，絕對不可能會輸，他的強項就是能一下子抓住對方的弱點，不管別人說什麼，他都能很快反應過來，再猝不及防地發動攻擊，不管爭吵還是拌嘴都一樣，只要和雙子座作對，在嘴上功夫這塊就絕對沒辦法贏過他。