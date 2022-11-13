江健榆親自演出新歌〈生命中的浪花〉MV。（圖／就愛音樂提供）

首次發行個人專輯的江健榆，新歌〈生命中的浪花〉MV配合歌詞講述回到家鄉時憶起梅竹馬的戀情，江健榆親自演出MV，不僅獻出純愛穿越劇的第一次演出、現場展現男子漢氣概保護女主角，且演出雙載戲碼時不畏單車煞車失靈及龍頭壞掉，硬是伸出長腳挺住、沒有摔車，獲現場一致讚賞。

首次挑戰演出純愛穿越劇，讓鮮少有機會接觸演戲的江健榆相當緊張，連在現場等待的時候都戰戰兢兢，不料有一幕原本相當浪漫且青春洋溢，江健榆要騎著單車載著心愛的女主角，怎知現場準備的那台單車煞車失靈，就連龍頭都是壞掉且無法平衡，面對女主角的擔憂和緊張，江健榆展現男子漢氣概表示自己罩得住，硬底氣地向女主角保證著：「有我在，沒問題！」雖然原本臉上應該要洋溢著幸福的燦笑，很怕一次摔2個人的江健榆，笑容顯得有些僵硬，其中一次拍攝甚至騎到一半差點跌倒，但江健榆相當努力地拼命穩住，並邁出長腳硬是挺住車身，才沒有釀成意外。

歌曲和MV裡都有著動人純愛橋段，現實生活中，江健榆曾有過幾段暗戀和愛情，他最難忘的第一次青澀暗戀的那位女孩，是在他初學樂器的樂器行打工，每次經過櫃檯一定會和她聊天，還趁她在教室外打掃時，在樓上練琴、彈唱給她聽，企圖吸引她的注意力，甚至再多聊一點，就在以為有機會把關係從朋友再更進一步時，女孩不告而別且離開樂器行，從此聯絡不上，他有好一段時間只要路過樂器行，都會有種被拋棄的心痛和複雜感受，腦海裡還是會回憶起當年的過往，他說：「第一次嘛，總是難忘。」