83歲的國民阿嬤陳淑芳日前與資深主持人張月麗、低嗓天后范怡文，上邱沁宜主持的東風衛視《單身行不行》，一同分享彼此的樂齡生活。陳淑芳前不久驚傳心跳停14秒，坦言疫情緣故，去年的賀歲片變成到今年9月才拍完，導致太疲累，身體出狀況。

陳淑芳因為這次身體出現狀況，第1次使用健保卡，連醫師都嚇到說：「你的健保卡怎麼會第一次用。」後來全身檢查發現到她有心律不整，醫師當下不敢說，只叫她帶遠距偵測的心律調整器回家，沒想到2個星期後，機器偵測到她半夜的心跳竟然停止14秒。

陳淑芳得知後非常驚訝，「停14秒不是應該走了嗎？但我還有好多的事情還沒做完，偏鄉的公演也還沒有100場，所以我一定要把它活起來！」隔天醫院趕緊打電話叫她回診，建議裝心臟節律器，她現在也恢復健康，並呼籲不要因為年紀大就怕到醫院，趁健康時把要做的事情都做一做，不然等到生病再做都來不及了。

樂觀的她並分享「人生只有3天」哲學，「昨天很開心，今天要更開心，明天睜開眼睛又還活著就又賺到了，就是每天都很開心。」甚至還跟《孤味》的導演開玩笑：「許導，要記得我喔，不要因為我拿了獎，就不記得我了，等到有一天我不能走路了，你要寫一個坐輪椅的給我演。」

豁達的她連身後事都安排好了，她跟一位在葬儀社當司儀的朋友講：「我這10萬元放你這邊，哪天我走了，你就用這10萬元幫我處理，就火化隨便撒一撒就好了。」她覺得這沒什麼，因為身體只是軀殼，事實上走的時候就什麼都不是了。