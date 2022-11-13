台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」，今年結合「田中馬雲端跑」雙軌並進，海內外共有16500名跑者共襄盛舉。（吳敏菁攝）

台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」，今年結合「田中馬雲端跑」雙軌並進，海內外共有16500名跑者共襄盛舉。（吳敏菁攝）

田中馬拉松，把淨零碳排、永續環境的概念加入賽事。（田中馬拉松大會提供／吳敏菁彰化傳真）

田中馬拉松，把淨零碳排、永續環境的概念加入賽事。（田中馬拉松大會提供／吳敏菁彰化傳真）

田中馬拉松，把淨零碳排、永續環境的概念加入賽事。（田中馬拉松大會提供／吳敏菁彰化傳真）

台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」，今年結合「田中馬雲端跑」雙軌並進，海內外共有16500名跑者共襄盛舉，線上跑也已累積15萬5000公里，共種植1409棵樹，大家一起跑出「Taiwan Way，田中味」。這次也首度實行碳盤查，邀請所有跑者共同重視環境永續。

縣長王惠美13日一大清早為選手加油打氣，與貴賓共同為起跑鳴槍，共有3種競賽組別，分別為競賽路線：42.195公里的全馬組、22.6公里的半馬組及9.7公里的健跑組，並強調今年田中馬拉松，可說是環保綠色賽事，把淨零碳排、永續環境的概念加入賽事。

賽前一天熱鬧的「享秋祭」市集、溫馨的「米寶親子扮裝路跑」傳遞田中小鎮的熱情與溫暖。另外交通部觀光局參山國家風景區、王品集團、原作、台中精機、亞太醫療等支持的「台灣心田中音樂節」也同步展開，由金曲樂團董事長樂團、熱血龐克怕胖團，以及另類的乩童搖滾神棍樂團接力表演，用音樂擁抱來自各方的旅客。

今年賽事全程採100％紙漿所製的環保紙杯，無淋膜、無塑料，且可分解回收的材質。不僅一律線上報名，連完賽證明也全面提供電子證書，便利、省時又節能減碳。大會用計時車與領跑車皆為全電動車，期許從各個環節減少整場賽事的碳排放。富邦金控提出「Run For Green」ESG倡議計畫已廣為人知，承諾參與田中馬實體賽或雲端跑的選手，只要累積跑滿40公里，富邦金控便為跑者種下一棵樹，讓跑者的每一步都算「樹」。

彰化在地的泰山企業回收寶特瓶，今年賽場攤位新加入回收路跑衣的SINGTEX® REFIT™，以及品牌專屬的舊衣回收箱。透過S.Café®環保科技咖啡紗技術，化為明年田中馬的選手服布料，徹底實踐循環經濟。

首度參與田中馬，且為田中在地跑者的江芃葦以02：42：14成績拿下全馬男總一，鄉親加油打氣，跑起來特別振奮。全馬女總一則是邱麗卿以03：13：17成績奪下后冠，笑說有國中學長開路，透露自己先前曾因傷無法跑步，復跑奪得佳績，是莫大的安慰。同為彰化人的兩位跑者不僅是將獎牌留在彰化、留在田中。