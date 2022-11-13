泰鼎-KY(4927)前3季每股盈餘為4.38元，泰鼎-KY與7家國內銀行簽訂5年期9000萬美元聯貸案，此次聯貸案首度將永續指標連結授信條件，部分資金將用於建置廢水處理與再生能源發電等設備。

泰鼎-KY成立20餘年，已成為東南亞最大印刷電路板廠，公司致力於落實ESG理念，綠色專案（Apex GREEN Project）預計投入約14億泰銖執行「泰鼎廢水循環再利用專案（Apex Aqua Project）」，導入新世代廢水處理循環系統，提升廢水循環回收效益，而「泰鼎太陽能方案（Apex Solar Project）」將投入約1.4億泰銖建置太陽能光電系統，提高再生能源投入比例，總裝置容量將達8MW，在泰國年平均日照近200天自然優勢條件下，年減碳量有望達7000噸以上。

泰鼎-KY此次與7家國內銀行簽訂五年期9000萬美元聯貸案，首度將永續指標連結授信條件，部分資金將用於建置廢水處理與再生能源發電等設備；泰鼎-KY表示，此次簽署導入永續指標連結貸款，是公司首筆納入永續概念貸款，宣示公司深化永續發展的承諾與決心。

泰鼎-KY第3季合併營收約31.99億元，年減11.4%，營業毛利約為5.38億元，年減35.9%，營業淨利約為1.09億元，年減73.9%，歸屬於母公司業主淨利約5784.5萬元，年減84.8%，單季稅後盈餘0.3元；累計前3季合併營收約113.15億元，年增9.2%，營業毛利約為22.9億元，年增7.8%，營業淨利約為9.22億元，年增0.1%，歸屬於母公司業主淨利約8.33億元，年增0.7%，每股盈餘4.38元。