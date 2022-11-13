2023年第五屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打，中華隊所屬的A組在台中洲際棒球場進行，日前WBC官方人員來台對場地作首次評估，場勘報告也已出爐，接下來將在17至19日進行第2次場勘，以確認官辦熱身賽場地。

中華隊這次經典賽與荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬同為A組，比賽在3月8日至13日進行，場地為洲際棒球場，不過因應賽事需求，還需要找距離洲際約1小時車程的球場當作官辦熱身賽球場。

10月中WBC官方人員首次來台場勘，除了看比賽主球場洲際外，還看了斗六棒球場與台體大棒球場，原本也列入評估中的新竹棒球場則是因市府回覆待改善完成再進行場勘較為適宜，最終並未讓WBC進行場勘。

針對首次各場地場勘結果也已出爐，WBC官方建議改善方向，如：投手丘高度、內野紅土顆粒、球場排水及安全護網等，接下來將在17日至19日分別再次到洲際、斗六、台體大進行二次場勘。

承辦這次經典賽的悍創表示，WBC的比賽場地比照大聯盟選手出賽的標準及規範，官方人員來台場勘後會提出改善的需求，要將每個場地在明年三月前提升至符合大聯盟安全標準，「其實首次場勘的報告多數也是正向的，不是說這座球場能不能用，而是細節還差在哪裡。」