美元近日回落，非美貨幣普遍反彈，英鎊、歐元近週上漲2.96％、2.53％，外匯交易商認為，歐元走升還有來自經濟因素的推升，至於英鎊走升因素恐怕就不是那回事了，英鎊兌美元匯價近三日向上一舉突破近期阻力價 1.1650、以及關鍵阻力價1.1790，13日來到1.182，且多空同時進場爆大量，是未來數日要關注的焦點。

匯豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部主管李勝凱指出，英國央行11/3和美國聯準會近乎同時間，將政策利率同時上調75個基點，英國官方利率升至3.00％。英國央行預計英國將出現嚴重經濟衰退，國內生產總值（GDP）可能連續8個季度下降。

李勝凱提醒，儘管此次英、美央行的升息幅度相同，但兩家央行對未來最終利率的看法存在明顯分歧。美國聯準會認為，即使升息的步伐可能放慢，最終利率也可能需要上調。英國央行則意含「利率峰值將低於金融市場的預期」。

李勝凱指出，這對英國經濟和英鎊而言是非常發人深省的消息。考慮到美國和英國在經濟和利率預測方面的週期性差異，匯豐銀行預判，英鎊兌美元的跌勢將會持續到今年年底。