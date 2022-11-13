今年62歲男星何家勁，近年來淡出演藝圈，期間投資健康食品生意「勁家莊」，然而他的感情生活一直成謎，先前曾發文疑似透露自己有女兒，但卻沒有正面回應，直到近日再度發文替女兒慶生。

男星何家勁在進演藝圈之前原想成為一名足球員，但因家人過世改變想法轉而前往英國念設計，但又因經濟問題放棄，返回香港後誤打誤撞成為演員，1993年演出電視劇《包青天》展昭一角爆紅，2013年後淡出演藝圈，專心至大陸發展健康食品事業。

然而，何家勁的感情生活也備受關注，他曾在1992年與台灣演員金素梅（現名：高金素梅）相戀，兩人甚至在分手時許下承諾，到60歲時兩人若未嫁娶，則要一同共度餘生，之後何家勁淡出演藝圈未曾傳出任何結婚消息，但卻在近期回覆網友時寫下「女兒都比你大了」令外界不斷猜測。

曾有網友詢問何家勁為何不成家，而他的回答中疑似透露他已為人父。（圖／截圖自何家勁微博）

如今，10日他在微博上發文寫道：「快樂成長！開心就好！生日快樂！萬事有我！」更附上一張爸爸為女兒撐傘的圖畫，似乎寓意著為女兒遮風擋雨，貼文曝光後網友紛紛獻上祝福「滿滿的愛和安全感」、「小公主生日快樂」但也有網友好奇問道：「這是婉轉回應私人問題了嗎？」