竹北市公24興隆公園一完工廣受孩子、家長的好評與喜愛，獲得「2022年美國繆思設計大獎(Muse Design Awards)」公園景觀類金獎殊榮。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣推動特色公園建設計畫，傾聽公民意見納入設計，首批完工的興隆與水霧公園榮獲2022年美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）公園景觀類金、銀獎殊榮，見證新竹縣公共工程設計美學躍上國際舞台。

今年完工的竹北市公24興隆公園、芎林鄉公4水霧公園，廣受孩子、家長的好評與喜愛。產業發展處表示，獲得金獎肯定的竹北公24興隆公園，巧妙地運用公園原有滯洪池與環境地景基地條件，在整體空間設計上考慮行動不便族群使用需求，並融合富有挑戰性的遊具設施以及四季豐富、多元的自然景觀，創造出令人印象深刻的景觀設計。

在動線規畫上，興隆公園串連起園內不同功能的遊具，利用地形變化設計出具有高低起伏並環繞基地的輪具車道，讓孩子們能夠帶著直排輪、腳踏車、滑板各種輪具，充分體驗冒險與速度感，並在園內中央保持大面積草皮，使其能持續集水功能與提供人們多元的休閒活動。除此之外考量與鄰近基地建物關係，巧妙利用大樓在午後造成的陰影，讓公園空間視覺效果開闊且不炎熱。

芎林鄉公4水霧公園則獲銀獎肯定，該公園設計濃縮了芎林的特色以及文化資源，將淺山地形巧妙融入狹長型的公園地景，設置水霧設施製造出夢幻的氛圍，同時也降低園內溫度，並按照年齡規畫不同的遊戲空間，讓年齡較小的孩子能夠陶醉在沙坑中發揮想像力，而年齡較大的孩子在攀爬遊具間，發展肌耐力。

考量年長者族群使用需求，水霧公園在位於河岸處設置健身器材，鋪面設計考量路徑規畫與整體視覺呈現，部份採用礫石鋪面、部份採用無縫軟鋪，讓長者欣賞美麗河景的同時還能邊做運動。

「讓世界看見新竹縣。」楊文科表示，為滿足孩子的遊戲權，他推動特色公園建設計畫，傾聽公民意見納入設計，首批完工的興隆與水霧公園即獲國際大獎肯定，對於新竹縣政府及設計、施工團隊是莫大的鼓舞和激勵。

美國繆思設計大獎MUSE Design Awards 由歷史悠久的國際獎項協International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。2022年MUSE Design Awards共收到來自全球將近6000多份的參賽作品，並由一110位專業評審遴選，可謂設計界最具影響力的國際獎項之一。評選評審分別就5大面向審查入選作品，分別為創意、內容、創新與科技運用、功能與永續性、環境整體意象等。