《她有話要說》劇照。（ 圖／UIP提供）

揭發好萊塢哈維溫斯坦性侵醜聞的電影《她有話要說》將在18日上映，由2度入圍奧斯卡金像獎女演員的凱莉墨里根以及柔依卡珊分別飾演《紐約時報》女記者梅根圖伊與茱蒂坎特，她們聯手撰寫了這個世代最重要的一篇報導，進而引發＃MeToo運動 （＃我也是 反性侵運動），揭發了好萊塢數十年來默許的性侵真相，也永遠改變了美國文化。

《她有話要說》劇照。（ 圖／UIP提供）

柔依卡珊和凱莉墨里根第三度的合作，2人於2008年在百老匯出演《海鷗》時相識並結為朋友，對柔依卡珊來說，能有機會與凱莉墨里根合作充滿了巨大的吸引力，柔依卡珊說：「茱蒂和梅根的夥伴關係是這個故事中一個很重要的成分，這兩個女人之間的共生關係，以及她們透過相互依靠、扶持，彼此平衡、互補而取得的成就，真的讓我深受啟發。」

《她有話要說》劇照。（ 圖／UIP提供）

《她有話要說》劇照。（ 圖／UIP提供）

揭發真相的記者茱蒂坎特提到，在哈維溫斯坦的調查報導初期，在娛樂圈幾乎沒有什麼人脈，但最後她與賽爾達帕金斯、蘿拉馬登、艾希莉賈德、葛妮斯派特洛和艾美伊斯雷都結下了深厚的情感，建立了她們對調查的信心，還說服了與哈維溫斯坦共事30年的會計厄文瑞特提供關鍵證據。

尤其，在梅根圖伊和茱蒂坎特2017年的報導中，艾希莉賈德是公開自身遭遇的名單中最知名的演員，她是這篇報導最關鍵的支柱，她的挺身而出幫助說服了許多其他女性為調查發聲。

在進入製作階段後，製片群邀請她參與演出，最終艾希莉賈德同意在片中飾演自己。艾希莉賈德說：「這則報導讓我們許多人因而轉變，進而扭轉了整體女性的意識，開始願意站出來為自己發聲。」

導演瑪莉亞雪德表示，這不只是個真實故事，這是個撼動全世界的故事，我們都知道這條新聞，卻不知道兩位記者梅根和茱蒂的存在，不知道她們付出多少心血。《她有話要說》將於11月18日全台上映。

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