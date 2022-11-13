近日，作家九把刀的2歲愛女「魯拉拉」出現咳嗽、發燒症狀，讓他相當擔憂，趕忙去醫院檢查，豈料卻確診為呼吸道融合病毒（RSV）。對此，他在臉書上向網友詢問該如何對抗，引發網友熱烈留言回覆。

作家兼導演的九把刀，過去曾以《那些年，我們一起追的女孩》、《獵命師傳奇》等作品收穫一票粉絲。在2018年時，與前主播周亭羽登記結婚後，喜獲明珠「魯拉拉」、「拜蹦」，一家四口感情相當甜蜜。豈料，近日大女兒「魯拉拉」卻發燒、流鼻水，最嚴重的一次還咳嗽到吐，讓九把刀相當擔憂，去醫院檢查後，確診為好發於兩歲以下孩童的呼吸道融合病毒（RSV），並且目前沒有特效藥可以醫治。

對此，九把刀在臉書發文指出，因為女兒對洗鼻器相當抗拒，僅能用蒸臉機拿來蒸鼻子，因此發文詢問有經驗的爸爸媽媽們，希望他們能分享該如何對抗這種病毒。對此，網友紛紛留言分享經驗，表示「回家努力拍痰、吸蒸氣（5ml生理食鹽水，一天四次）」、「大部分的孩子1～2週會痊癒，如果沒有引發肺炎或其他併發症不用擔心。痊癒後支氣管會有些受損，短期內刺激性的食物飲料盡量避免。」、「睡前必吸鼻涕+禁任何甜的食物/飲品/水果，拍痰也會有幫助。」

此外，小兒科醫師李浩遠指出，根據疾管署監測發現，嬰幼兒感染「呼吸道融合病毒」明顯增加。被感染者大多是兩歲以下的嬰幼兒，病嬰會出現喘鳴、呼吸急促、嚴重咳嗽或發燒等症狀。此外，他提到呼吸道融合病毒並沒有特效藥可以治療，只能靠自身的免疫力來消滅病毒，或是提供症狀治療的支持性療法。另外，也提醒爸爸媽媽們多多注意小孩。最近發燒、咳嗽及流鼻水的孩童如果有喘鳴的症狀，很有可能是感染呼吸道融合病毒，應盡速就醫檢查治療。