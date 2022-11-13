嘉義縣溪口鄉柴林腳抽水站啟用，縣長翁章梁剪綵。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣溪口鄉柴林腳抽水站提高抽水量。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣溪口鄉柴林村及林腳村每逢大雨經常淹水成災，縣府配合中央前瞻水安全計畫，斥資1.4億建置抽水站、截流箱涵，提高排水量每秒可抽4.05噸水，相當於7分多鐘可排出1座國際標準游泳池約1890噸的水量，13日縣長翁章梁剪綵啟用。

縣府水利處表示，溪口鄉柴林村及林腳村因排水不良，每遇豪大雨容易河水倒灌造成淹水，縣府配合中央前瞻水安全計畫改善排水設施，工期自2020年至今年11月完工，工程分2期。

第1期「溪口鄉林腳村柴林腳段應急工程」新設柴林腳抽水站體及1組抽水機組，工程總經費4100萬元；第2期「溪口鄉柴林腳村落治理工程」新設1.14公里截流箱涵及2組抽水機組，工程總經費9900萬元。

縣府水利處表示，2期工程全部完工，抽水量達4.05cms（約是每秒可抽4.05噸）水量，相當7分多鐘可排除1座國際標準游泳池1890公噸的水量，也可以說這座抽水站抽水量抵得上13台大型臨時抽水機抽水量。

還有，用截流箱涵設施改善村落排水問題，將村落排水保護標準提升至重現期距50年，預估減少150公頃淹水面積，保護當地約1500名住戶的安全。

翁章梁指出，溪口鄉長年有淹水問題，原先縣府規畫利用新港鄉滯洪池緩解水患，經過陳明文委員、縣議員劉雅文及溪口鄉公所的努力，獲得中央支持，而在溪口鄉柴林腳建設抽水站，有效解決根本問題，日後大雨來襲時鄉親不用再擔心。