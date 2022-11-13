中華核醫學學會於11／12醫師節當天，於福華會館進行理、監事選舉，由臺北榮民總醫院核子醫學部科主任王昱豐醫師獲選理事長，未來期盼與學界、藥界更緊密合作。

王昱豐表示，近年來，結合診斷與治療的核醫同位素診療，是重要的發展方向。這次的年會中邀請了多位國際學者就其研究和未來發展與國內交流。

臺北榮總近期對神經內分泌癌、以及和信醫院對攝護腺癌轉移的同位素診療都給病人帶來治療的選擇。未來核醫醫學會希望能與學界與藥界更緊密的合作，對許多難治的疾病帶來更多治療希望。