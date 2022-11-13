孫盛希邀請小樂擔任嘉賓。（滾石唱片提供）

原子少年高有翔端蛋糕驚喜慶生。（滾石唱片提供）

孫盛希睽違兩年重返「都市女聲」舞台。（滾石唱片提供）

孫盛希睽違兩年重返「都市女聲」舞台。（滾石唱片提供）

金曲唱作小天后孫盛希12日在Legacy舉辦「我們like a drama」演唱會，一連演唱超過20首為經典戲劇打造的歌曲作品，不愧「OST女神」封號。她在演唱〈自然凋謝〉前，詢問歌迷大家最久的愛情是多久？隨後透露自己最長的愛情是六年半，而這首歌就是在寫這段感情的故事，也感慨「感情像花一樣慢慢地凋謝。」

她深情演唱完，嘉賓小樂吳思賢驚喜出場，登台送水給她解渴。兩人手不小心觸碰到時，小樂開玩笑說：「想要喝水還是想要我？」也講出霸氣台詞：「人總會有累的時候，我的肩膀借你靠」，與孫盛希默契演出戲劇「姐的時代」橋段，並隨後帶來歡快的合作歌曲〈Over You〉，炒熱現場氣氛。

孫盛希透露，自己很喜歡看劇，小時候就嚮往能做戲劇或電影的主題曲，沒想到長大真的做到了這件事。她也特別設計了點歌環節，讓歌迷從排隊入場時開始填寫點歌卡，在點播環節隨機抽來演唱。

她也感性分享：「謝謝大家喜歡我的歌，其實我沒有想過我的人生會像一個 drama，但活著活著就像個 drama，如果對我的歌有感覺，可能也是感受到了我的生活。」她也笑說很多粉絲聽她的歌渡過低潮時刻，「但我覺得我的歌實在太難過了，難過時真的不要聽我的歌！」

安可曲時，第二位嘉賓 KIRE 驚喜現身，與孫盛希在台上親密熱舞，帶來〈jagi〉和〈Sun〉兩首合作曲。孫盛希更稱和 KIRE 唱完後，「現場嗨的程度像看到Justin Bieber！」演唱會最後，一起拍攝音樂節目「為你唱情歌」的原子少年高有翔驚喜壓軸端出蛋糕為明天生日的孫盛希慶生，與歌迷一起合唱生日快樂歌。「我們like a drama」演唱會將在12月11日於台中 Legacy 登場，門票在7-11 ibon和 iNDIEVOX 售票平台熱賣中。