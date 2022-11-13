教育部體育署委託國立體育大學於13日於該校辦理「111年無動力飛行運動國際經驗分享座談會」，邀請美國及英國飛行運動專家分享飛行運動事故通報機制及保險制度，此外，還有國內辦理專業人員訓練及經營飛行運動績效卓著的訓練機構及業者，分享培訓心得及飛行運動如何與地方產業結合。

美國籍講者賈伯（Gabriel Jebb）是Torrey Pines飛行場執行長，多年前曾到屏東賽嘉飛行場進行飛行運動，再次來台感到既親切又興奮，他擁有近30年飛行運動相關經驗，在座談會上分享美國滑翔翼與飛行傘協會（US Hang Gliding & Paragliding Association，USHPA）的事故報告系統，以及USHPA所辦理保險制度運作機制，從其重要性到各施行流程，鉅細靡遺且實務性的演講內容，讓在場人員受益匪淺。

英國籍講者蕭恩（Mark Shaw）目前擔任歐洲滑翔翼與飛行傘聯盟（European Hang Gliding and Paragliding Union，EHPU）秘書長，以視訊分享EHPU事故資料庫的運作機制，裡面的資料來自21個成員國，蒐集了超過8,000起事故資料，因此EHPU事故資料庫的事件統計分析被德國視為休閒航空的管理基準之一；此外蕭恩也用SWOT分析法，分析歐洲飛行運動的弱勢和契機，讓與會者了解歐洲飛行運動的現況。

體育署表示，去年首度辦理的飛行運動國際座談會獲得許多飛行運動者的好評，但因為新冠肺炎疫情的原因，講者無法來台與國內飛行運動界碰面；隨著新冠防疫管制的逐步放寬，今年有機會邀請國外講者到我國與飛行運動界面對面交流，除了知識交流，相信更可以激盪出更精彩的火花。