民眾黨新竹市長候選人高虹安日前因「身心俱疲」掛病住院，不料卻引來衛福部長薛瑞元、民眾黨主席柯文哲之間的「醫療戰火」。針對柯文哲稱是自己決定要讓高虹安住院一說，民進黨立委洪申翰質疑，柯文哲目前沒有資格看病、給醫囑、做住院與否的決定，恐怕已違反醫師法。民眾黨澄清表示，高虹安是遵照醫囑辦理住院，柯文哲的原意僅是以醫師經驗判斷高虹安有就醫需求

高虹安日前以「身心俱疲」為由掛病住院，但隔天手臂上立刻掛著針頭出院拜訪新竹縣長楊文科，遭到質疑有濫用醫療之嫌。薛瑞元對此表示，雖然高虹安以身心俱疲為由住院，卻沒有充分休息，仍舊來回奔波，行為並不可取。他也說，若有不符合住院條件卻仍然住院的情況，難免有濫用醫療資源之嫌，而「身心俱疲」若沒有身體上的疾病徵兆，其實在家休息就好。

對此，柯文哲表示，「其實高虹安當時去住院是我決定的，我看她當時的狀況，醫療上有很多考量」。他說，「薛瑞元是婦產科，而我是急重症外科，所以大家應該相信我當時的判斷」。

洪申翰表示，《醫師法》規定很嚴謹，醫師看診，必須去跟地方衛生局申請執業登記執照，而且還要補足專業的繼續教育積分，才能合法診療病人，而柯文哲在衛福部的醫事人員系統當中，並沒有執業登記執照資料。

洪申翰認為，醫護人員最痛恨的，就是沒有特別症狀還要到醫院佔病床。批評柯文哲市長任期剩下一個多月，但滿腦子想著選舉，把市政放爛不說，現在還要不惜違反《醫師法》，只為了要護航大搞小金庫、糟蹋助理的高虹安。

民眾黨補充，柯文哲所稱「高虹安住院是我決定」，原意是柯文哲與高虹安見面後，以醫師經驗判高虹安有就醫需求。而高虹安在就診後，醫生亦照專業判斷安排住院，澄清高虹安是遵照醫囑辦理住院。