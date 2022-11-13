資深藝人歐陽龍日前在親友陪伴下舉行62歲壽宴，穿著一襲大紅色緞面西裝，頭髮梳成帥氣的油頭，看起來非常喜氣、有朝氣，大女兒歐陽妮妮也在場陪伴。至於多年好友白嘉莉也幫忙慶生，事後在社群貼出多張照片，然而剛發文時竟認錯人，把妮妮認成了娜娜，最後才緊急修正。

白嘉莉13日在臉書放上多張出席歐陽龍62歲生日的合照，宴會上擺放超巨型蛋糕，他則摟著愛女歐陽妮妮接受眾人的祝福，白嘉莉站在身旁也笑很開心，在臉書貼文寫下：「生日快樂，帥氣的歐陽龍，美麗的妮妮」，並附上蛋糕和愛心的符號，不過白嘉莉其實本來不小心把妮妮寫成娜娜，今早8點才發現錯誤。

不過歐陽妮妮的美貌仍是外界焦點，在白嘉莉和歐陽妮妮拍下的合照中，歐陽妮妮收起平時在IG高調曬比基尼的作風，穿著一襲保守黑色洋裝，只露出纖細腰身，不過修身的洋裝剪裁，內搭中空小可愛更凸顯腰線及超兇身材，長腿也十分修長，戴著金色大耳環的她看上去頗為貴氣，不愧是歐陽龍和女星傅娟生下的寶貝女兒。

歐陽妮妮前陣子曾到馬爾地夫旅遊，放上在海邊拍攝的比基尼照片，飽滿雙峰和究極美尻一覽無遺，她在貼文打趣說：「其實才來5天，照片大概可以發一個月吧！」，後來果真瘋狂洗版照片，不過網友們表示不在乎，更留言直呼「身材好、不吝於展示。所以不會介意！」、「看妳看一整年也沒關係」、「身材超好很可以」。