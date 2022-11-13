高雄美濃藝穗節系列活動「100種客家藍、藍衫更衣試」於12日登場，出席民眾合影。（高雄市客委會提供／林瑞益高雄傳真）

高雄美濃藝穗節系列活動「100種客家藍、藍衫更衣試」於12日登場，以「100」種象徵藍衫穿搭多元的可塑性，並邀請各年齡層的民眾來試藍衫穿搭，顛覆民眾對客家藍衫的傳統印象。

開場秀首先由高市客委會主委楊瑞霞走出後，帶領著此次活動中最年長90歲銀髮麻豆-劉溫新金，與7歲的小小麻豆-張善音，象徵將藍衫穿搭推廣至各年齡層，期許藍衫穿搭方式有更多可能。

此場時尚秀的模特兒來自嘉義、台南、高雄、屏東等地，以各種不同年齡創意穿藍衫的方式，穿上設計師設計的藍衫上衣，或發揮個人創意、巧思搭配下半身褲、裙，有蘇格蘭裙、蓬蓬白紗、刷破牛仔褲、亮片西褲等，還有些人配上單車帽、托特包，相當多元。

楊瑞霞致詞時表示，藍衫因其使用的布料色彩大多為藍色或黑色為主而名，是客家婦女的傳統服飾，它的布料顏色就地取材、剪裁極簡、立領防止磨損以7層布料縫製，耐髒、簡樸。同時也希望透過這場藍衫更衣試，讓大家都能看到客家藍的美，以及穿搭的無限可能，讓客家藍衫可以走進民眾的生活。