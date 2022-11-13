曹格相隔5年昨在馬來西亞開唱。（滾石提供）

曹格相隔5年昨在馬來西亞開唱。（滾石提供）

曹格相隔5年昨在馬來西亞開唱。（滾石提供）

曹格的「Crazy for LIVE」世界巡演首站昨晚（12日）在馬來西亞雲頂世界雲星劇場起跑，他相隔5年飛返大馬開唱，5000張門票完售坐無虛席，曹格首度獻唱全新粵語專輯《我為歌狂》裡的金曲，並送上〈Superman〉、〈世界唯一的你〉等經典曲。問到何時舉辦台灣場？主辦單位透露計畫中但時間未定。至於曹格目前婚姻狀況？是否已跟老婆離婚？他所屬滾石唱片表示：「由於這些屬於藝人家務事私領域的事，就不做多做回應，謝謝大家關心。」據悉曹格的老婆吳速玲沒有現身演唱會，一對兒女則在他演出前透過視訊打氣。

近來飽受情緒困擾的曹格，站上久違的演出舞台，終於找回自我，彷如一場自我救贖的告解大會，他敞開心房、赤裸裸透過歌曲揭露內心傷痛，自認在愛情裡的自己很傻，只會不斷付出，「但這些『傻』是美好的且真心的回憶，真心愛過，這個痛是值得的，好的痛會讓人變得更加強」；唱到鄭秀文的〈放不低〉時他數度哽咽，想起過去音樂路起伏，坦言「這首歌的回憶不是太好」，更表示：「如果我唱到哭，請你們原諒，因為我是人，感情非常豐富。」強忍淚水完整詮釋該曲。

而演唱張國榮的〈今生今世〉和〈追〉的2首歌向前輩致敬時，曹格透露自己在彩排時哭慘數度落淚，但在台上正式演唱這2首歌前，他向自己承諾、也對台下歌迷說：「我決定今晚不許再哭了，這2年我流的眼淚一點也不少，現在己經勇敢起來不再流淚了！」感觸表示：「人生就像一場戲，有悲歡離合，每天每件事都在變化，幸福要好好珍惜，但沒人能逃過離別，我們都有經歷失去最愛的人的痛苦，所以你們一定要好好珍惜身邊的人。」

唱到張學友的經典粵語〈李香蘭〉，歌中傳達悲涼及悲痛的情緒也讓曹格很有感，「我的心就像這首歌一樣，是空空的」，更表示：「自己現在學習把心打開，不管好的、壞的都接受，因為心開了，才會開心。」一番真心剖白，讓粉絲紛紛為他高喊「加油」、「不要哭」。而〈寂寞先生〉和〈背叛〉這2首成名曲時，他特別坦承：「我會唱得太真心、太自我，因為這不是表演，而是把我的內心唱出來。如果自己唱的不完美，請大家原諒，我還在療癒中，但會慢慢變得更堅強。」向現場觀眾高喊：「祝你們比我更加幸福！」

曹格彷如宣洩似的演繹每首歌，表示：「我經歷了很多事，我長大了，懂事了，我要孝順我的爸爸媽媽，保護我的小孩。每個人都會有不同的際遇，所以也讓我學會了原諒、放手、祝福。越難愛的人越需要愛。」高喊：「我的痛沒有了！未來我的恐懼也沒有了…這一秒、這一刻開始，真正的Gary 100％回來了。」他唱到最後越唱越嗨，在ending曲〈世界唯一的你〉後，又臨時加碼演唱〈My Way〉，感性說：「人生很奇怪，剛剛唱的那首歌會不會是曹格的最後一首歌？這個會不會是曹格最後一場演唱會？沒有人知道，但我會保証，我會盡我所有的力氣和努力，還有大家給我的愛，繼續my way，一直一直走下去 。」