行政院長蘇貞昌昨造勢時砲轟國民黨台北市長候選人蔣萬安父親蔣孝嚴是買辦，收錢幫台商喬出境管制，擔憂他若當選、父親生意越做越大。蔣萬安今反嗆，國內哪一位行政院長官當得越大，女兒標案接得越廣？」對此，蘇貞昌強調，這都是法院認證，應回答外界質疑，不必歪樓。

第75屆醫師節慶祝大會暨資深醫師、醫療典範獎、防疫特殊貢獻獎、台灣醫療報導獎頒獎典禮下午於圓山大飯店舉行，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及衛福部長薛瑞元等人出席。

對於蔣萬安嗆「官當越大，女兒標案接得越廣」，蘇貞昌表示，是蔣萬安在選舉，我沒有在選舉，蔣萬安的爸爸收臺商3千萬，在中國當買辦喬境管，收錢不辦事，還跟台商打官司，這都是法院認證的事，外界因此質疑如果他當市長，他爸爸會不會愈喬愈大，他應該正面回答外界的質疑，不必轉移焦點。

他強調，他女兒的公司在國外一再得大獎，它是民間公司的合作，既合法，也沒有去參加任何政府的標案，蔣萬安不必歪樓。

此外，「波波牙醫」爭議延燒，蘇貞昌日前拍板，每年維持50個實習名額不會增加，但國內牙醫對此仍表達不信任。蘇貞昌強調，當初要關門的就是政府提出的政策，而立法院在決議的時候，國民黨還提案要增加名額到300人，是現在被外界質疑後，才收了回去了，政府正好可以藉這樣來維持原來50個人的名額。

衛福部長薛瑞元表示，將持續溝通，政府政策一定是公開透明，現在決議是附帶決議不執行，但往後體制還是要修，也還有很多子法規定需要訂定。

薛瑞元認為，或許在醫師法修訂子法規時會牽涉到名額，會再和各方協調。但可以承諾的是，國內牙醫學系的學生會受到保障，並強調，這次修法反而把後門擋掉了，而不是大開方便，只是現在要處理不溯及既往的問題。