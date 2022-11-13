孩童有任何異狀要注意，台中榮總兒童感染科主任陳伯彥表示，一名2歲男童曾施打過公費肺炎鏈球菌疫苗，卻感染公費疫苗沒有涵蓋的血清型菌株，導致男童感染後嘔吐、食慾變差、頭部出現凸出物，緊急送醫後仍不幸病逝，陳伯彥說，一旦感染疫苗未涵蓋、侵襲性高血清型菌株，致命性會提高，提醒家長若發現孩童若有高燒不退、食慾下降、活力不佳、意識不清等，應立即就醫。

陳伯彥今日表示，2歲男童是在新冠肺炎開始時發生的極特殊案例，因為男童有接種公費的肺炎鏈球菌疫苗，卻感染到公費疫苗沒有涵蓋的血清型菌株。家長發現他異常哭鬧、嘔吐、食慾變差，頭部還出現凸出物，嚇得趕緊帶他就醫，經檢查後發現男童感染肺炎鏈球菌併發腦膜炎，因腦膜細菌數量太高而穿出腦殼，情況相當危急，緊急使用抗生素治療，仍因腦壓過高壓迫腦幹，回天乏術。

陳伯彥表示，男童的病程發展迅速，再加上一個潛在因素是，男童有裝人工耳，助聽器會增加感染風險。陳伯彥說，男童一開始是腦部積水，過4天後腦部腫大，即便施打抗生素也不太容易起作用，細菌也會不斷往外擴大，肺炎鏈球菌是個化膿細菌，當膿達到一個程度，就會往外擠壓，往上擠壓會吃到骨頭，再往上又會吃到頭皮，愈長愈大就會像長了有如角的腫塊，在醫學上稱為膿瘍。

陳伯彥說，肺炎鏈球菌病通常附著於鼻咽，成人的帶菌量為5至10%、孩童為20至40%，病毒會透過黏膜屏障破損進入體內，導致中耳炎、鼻竇炎、肺炎，甚至腦膜炎，每年的11月至隔年4月為肺炎鏈球菌感染高峰期，主要感染對象為2至5歲孩童。

陳伯彥提醒，有打肺炎鏈球菌疫苗還是不能大意，因為肺炎臉球菌菌血清菌株達90多種，一旦感染疫苗未涵蓋、侵襲性高血清型菌株，細菌進到血液、脊椎液、腦部等致命性高，若孩子有高燒不退、食慾下降、活力不佳、意識不清等，應立即就醫。同時也要記得勤洗手、量體溫、戴口罩、避開人多擁擠區、咳嗽打噴嚏摀口鼻。