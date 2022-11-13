備戰明年3月開打的2023年第五屆世界棒球經典賽（WBC），中華隊總教練林岳平日前偕同首席教練高志綱赴日，觀看日本與澳洲的2場交流賽，返台後將在17日進行選訓會議，會中將提出50人大名單，18日則是WBC規定第一階段提交名單的日期。

中職秘書長楊清瓏表示，選訓會議將在周四上午進行，會中由「餅總」提出50人大名單給選訓委員，大家針對名單做討論，「這份50人名單不會對外公布，但會後我跟餅總會進行簡單記者會，回答大家的提問。」

楊清瓏指出，WBC名單有3階段，第一階段的50人名單提交日期為18日。先前林岳平針對球員名單也開始「動起來」，像是富邦悍將江少慶、旅美好手黃暐傑、鄭宗哲、陳柏毓等人也都有獲得探詢，至於外界最關注的2名台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）、紅人費爾柴德（Stuart Fairchild）的部分，先前聯盟已有與他們聯繫。