海巡署澎湖機動查緝隊在漁船艙內，起出走私的保育類魚翅80箱，連同4名詐欺通緝犯，另2名主嫌因有逃亡、串證之虞，向法院聲押獲准。（圖／民眾提供）

澎湖發生退休刑警夥同漁船船長為了暴利，涉嫌安排4名詐欺通緝犯違法偷渡事宜，在檢警、海巡人員通力合作之下，將嫌犯一舉逮捕歸案。澎湖地檢署檢察官陳建佑經漏夜偵訊，在13日中午認為王姓、李姓嫌犯涉案情節重大，有逃亡、串證之虞，向澎湖地方法院聲請羈押獲准。

澎湖地檢署初步偵訊發現，「龍祥滿」號漁船李姓船長、退休王姓刑警共同謀議，預計以每1人新台幣15萬元代價，載運台灣地區人民非法前往大陸地區，並同時於船內夾藏疑為保育類漁類之魚鰭（魚翅）共80箱，載運至公海上給來接駁的大陸地區漁船。

被告2人在取得大陸漁船衛星電話號碼及所在經緯度後，即由王嫌於12日上午7、8時許，先駕車前往東衛石雕公園內等候，接應伺機偷渡的卓姓、曹姓、毛姓、張姓等4名詐欺通緝犯，將4人藏於自小客車內，載運至龍門漁港，藏匿到漁船右舷機艙內伺機出港。

澎湖查緝隊、縣府警察局刑警大隊人員接獲線報，立即登上該艘漁船進行檢查，逮捕4名通緝犯；同一時間檢察官陳建佑親自率隊，前往被告王姓嫌犯住處執行搜索，當場查獲被告2人。

檢察官訊問後，認被告李姓船長及王姓嫌犯涉嫌違反入出國移民法第73條第1、2項以及兩岸人民關係條例第84條第1項罪嫌重大，並有逃亡及串證、滅證之虞，向臺灣澎湖地方法院聲請羈押，法官均裁定羈押禁見。