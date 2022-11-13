一名林姓職業軍人今年5月間自拍下體裸照，上傳至社群網站Twitter，意外被軍中長官發現，經憲兵隊移送地檢署偵辦。宜蘭地院審結，依散布猥褻影像罪，處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決書指出，林男為職業軍人，卻基於散布猥褻影像的犯意，於今年5月12日晚間在住處自拍裸露生殖器的照片，並將影像檔案上傳至社群網站Twitter供不特定人士瀏覽，直到軍隊長官隔日發現，全案經由宜蘭憲兵隊移送宜蘭地檢署偵查。

林男接受警詢與偵訊時認罪，檢察官核對Twitter網頁截圖5張等證據，認定林男的自白與事實相符，堪認涉犯刑法第235條第1項之供人觀覽猥褻物品罪，依法向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官認為，林男明知於社群網站上傳裸露下體的影像，足以刺激或滿足性慾，並使一般人感覺不堪，屬於猥褻影像，竟未採取任何隔絕措施，供不特定網路使用者觀覽，影響社會善良風俗，實屬不該。

法官考量林男犯後認罪，態度尚可，兼衡從事職業軍人的工作、家庭經濟狀況小康及專科畢業的智識程度等一切情狀，依散布猥褻影像罪，處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。