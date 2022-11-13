12日美國達拉斯航展上，2架二戰時期軍機在空中相撞。

美國德州達拉斯航展「Wings Over Dallas」昨（12）日下午發生2架二戰時期軍機在空中相撞墜毀的憾事，最新畫面顯示，當時「空中滿是二戰時期軍機」，突然一架貝爾P-63戰鬥機從後方撞上正在低空飛行的波音B-17空中堡壘轟炸機，目前當局正在調查失事原因，不過網友紛紛推測，B-17當時可能正好處在P-63戰鬥機的「視線盲區」，才會導致意外發生。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、德州《達拉斯晨報》（Dallas Morning News）報導，德州當地時間12日下午1時20分左右，達拉斯航展「Wings Over Dallas」上，2架正在達拉斯行政機場（Dallas Executive Airport）上空飛行的二戰時期古董軍機－波音B-17空中堡壘轟炸機及貝爾P-63戰鬥機竟在空中相撞。

最新畫面顯示，當時機場上空有好幾架二戰時期軍機在飛行，一架波音B-17空中堡壘轟炸機剛進入鏡頭畫面，突然間後方竄出一架體型較小的貝爾P-63戰鬥機，P-63戰鬥機當時正向左飛，從上方撞上正在低空飛行的B-17轟炸機，P-63戰鬥機撞機後先墜落地面，被撞出火勢的半截B-17轟炸機隨後也墜地爆炸，引爆巨大火球，一片片的機身殘骸在空中飄散。

#BREAKING: New angle of the mid-air collision obtained by @WFAA shows B-17 and other aircraft flying formations at #WingsOverDallas at 1:21p today, when it was hit by a P-63 and fell to the ground over the airfield at Dallas Executive Airport (RBD). pic.twitter.com/6NAS93b3re — Jason Whitely (@JasonWhitely) November 12, 2022

美國航空當局並未說明這起相撞意外造成多少人喪命，不過美國廣播公司新聞網（ABC News）製作人庫克（Jeffrey Cook）表示意外可能造成6名機組員喪命。航展主辦方、致力保護二戰軍機的「空軍紀念協會」（CAF）主席兼執行長柯茲（Hank Coates）在記者會上表示，體型較大的B-17轟炸機通常有4至5名機組員，P-63戰鬥機為單座戰機。B-17轟炸機最多可以搭載10至11人。

12日達拉斯航展上，二戰時期的貝爾P-63戰鬥機與波音B-17空中堡壘轟炸機在空中相撞。

柯茲不願歸咎哪一方的錯誤導致意外發生，強調飛機都保存良好，而且非常安全，飛行員也都訓練有素，指出飛行員們就像一家人，都是好朋友。

撞機後墜毀的波音B-17空中堡壘轟炸機與貝爾P-63戰鬥機。（圖／美聯社）

他說協會約有180架飛機，參加航展的飛行員全都是志願參加，許多都是退役軍機或民航機飛行員，沒有新手。

波音B-17空中堡壘轟炸機。（資料照／美聯社）

美國聯合飛行員協會（Allied Pilots Association）隨後發布推文證實，B-17轟炸機上有2名罹難者為該協會的成員巴爾克（Terry Barker）及盧特（Len Root）。

有關當局目前仍在調查飛機相撞原因，不過許多網友看了現場影片後推測，當時B-17轟炸機可能剛好位在P-63戰鬥機的「視線盲區」（blindspot），導致P-63戰鬥機沒有看到前方的B-17而直接撞上去。