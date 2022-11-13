郭靜合體競技啦啦隊「Monster」再登舞台。（寬宏藝術提供）

郭靜合體競技啦啦隊「Monster」再登舞台。（寬宏藝術提供）

郭靜在演唱會上小露性感。（寬宏藝術提供）

郭靜在演唱會上小露性感。（寬宏藝術提供）

郭靜和以觀眾身份入場的郭子乾互動，郭子乾模仿郭台銘和柯文哲逗笑全場。（寬宏藝術提供）

郭靜昨日(12日)在台北國際會議中心舉辦「So Lucky !演唱會」，是她出道15年來的首場大型演唱會，她除了跳脫過往「純愛教主」清新風格，換穿多套性感禮服登場，也驚喜演唱謝金燕的電音舞曲〈姐姐〉。此外，郭靜也回歸競技啦啦隊身分再登舞台，掀起全場高潮，並宣布這是最後一次進行競技啦啦隊表演，使台下歌迷感到相當不捨。

郭靜昨一連以5套亮麗服裝和吸睛造型登場，一口氣唱了近30首歌曲，郭靜開心的說：「今天是我15年來第一次個人的大型演唱會，這場演唱會的主題是”So Lucky”，因為在我生命中每個階段出現的每一個人，都豐富了我內心滿滿的能量，有家人、有朋友、有貓咪、有你們，我真的非常幸運。」郭靜也表示，此次歌單想了非常久，也把這次當作最後一場演唱會，希望能夠滿足每一個人，大家都能聽到自己喜歡的歌。

演唱會在接連演唱〈我們都能幸福著〉、〈我不想忘記你〉、〈陪著我的時候想著她〉等多首歌曲後，郭靜感性的說：「很多歌迷朋友遇到我，或是私訊我，總會跟我分享在他們的人生階段，聽著我的某一首歌痛哭、療傷，或是跟某些回憶道別，在這次的演唱會裡，我真的很想把大家曾經跟我分享過的歌單都唱過一遍，希望大家聽得開心。」她特地將〈分開不是誰不好〉、〈別惹哭我〉、〈明白〉、〈不藥而癒〉、〈知道〉等十首歌串為組曲，讓歌迷聽得大呼過癮。

而演唱會最大爆點，是郭靜合體競技啦啦隊「Monster」老戰友，回歸競技啦啦隊身分再登舞台，這項演出，是郭靜籌備已久，希望獻給大家的隱藏大驚喜，同時，她也宣布這是最後一次進行競技啦啦隊表演，也讓這場演唱會更加別具意義。