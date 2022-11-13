新光金(2888)旗下元富證券近年積極布局數位藍圖，提供投資人最佳的數位投資體驗。結合數據分析、市場調查持續推出符合投資人期待的全新功能及使用介面，首創「交易全自動」智能理財平台的「Win Win GO」服務。元富證券強化數位布局下為滿足客戶投資需求，近期推出智能理財「Win Win GO APP」，不僅優化客戶智能理財數位服務流程體驗，使用上更為友善及便利。

元富智能理財「Win Win GO」運用大數據與演算法機制，透過「自動再平衡」服務，讓投資人可透過單筆或是定期定額方式參與全球境內外基金的投資。因應市場動盪及變動進行自動再平衡，即時動態調整投資組合，避免追高殺低或半途退出的投資弱點，達到投資紀律化。智能理財「Win Win GO APP」導入憑證雙因子認證(OTP)，在APP上就能立即申請憑證，強化資安防護能力。另外，針對未開立財管信託之新客戶，可立即加開財管信託戶；既有客戶亦可線上加簽指定單獨金錢信託契約暨智能理財服務約定條款，整體流程簡單易懂，操作上更加流暢。

智能理財「Win Win GO 」APP登入後，透過六步驟即可建立投資組合。第一步填寫評量表，透過幾個簡單的問答題，就可以幫助投資人找到適合自己未來規劃的投資類型；第二步KYC檢核，可知道自己的投資風險等級；第三步查看規劃的投組比例；第四步查看投組歷史績效，第五步設定投資金額及投資方式；第六步確認下單即可輕鬆打造專屬的投資策略，進行全球資產配置。