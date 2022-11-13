台大醫院癌醫中心分院舉行「輻射科學暨質子治療中心」落成暨冠名典禮，包含台大前校長楊泮池、台大校長管中閔、副校長張上淳皆出席，與永齡基金會創辦人郭台銘一起揭幕。鄭郁蓁攝影。

台大醫院癌醫中心今天分院舉行「輻射科學暨質子治療中心」（以下簡稱輻質中心）落成暨冠名典禮，可以說是拼上了癌症質子、光子治療的最後一塊拼圖，今起正式正式臨床服務，並預計明年2023年8月就可以啟用質子治療室。包含台大前校長楊泮池、校長管中閔、副校長張上淳皆出席，與永齡基金會創辦人一起揭幕。

歷經13年，台大醫院癌醫中心，其輻質中心主要建物命名為「永齡樓」，今天正式剪綵，開始要對外臨床服務。今天包含台大醫院癌醫中心分院楊志新院長、台大校長管中閔、醫學院院長倪衍玄、台大醫院院長吳明賢、台大醫院癌醫中心分院榮譽院長鄭安理，以及永齡基金會創辦人皆到場。

台大醫院癌醫中心分院楊志新院長表示，癌症是21世紀重要的疾病之一，全世界因癌症死亡的人數逐年攀升，隨著國人對癌症治療、診斷及預防的需求日益增加，感謝永齡基金會創辦人的善心，捐贈世界最先進質子治療設備及光子治療儀、電腦斷層模擬定位儀，加上資訊基礎建置，提供台大癌醫於各種癌症預防、診斷、治療以及追蹤上，最精準完善的醫療服務。

台大醫學院院長倪衍玄致詞時表示，自己認識的病人，朋友家人有什麼事情都請他們到癌症醫院來，很謝謝郭創辦人，他也開玩笑，「他們有一點疑慮，每次來看病收150元會好嗎？看台大醫生收150會好嗎？將來要來改進」。

他表示，輻質中心是治療病人的最後一塊拼圖，但他認為還有兩塊，一個是研究中心，因為還是有病人無法治療好；第二塊拼圖，是沒有好的餐廳，每次開國際會議，要帶外國的同事吃飯都要跑很遠，是要努力的最後一塊拼圖。

台大癌醫中心分院榮譽院長鄭安理則回想，當初從規劃的第一天，郭創辦人就交代一定要有質子中心，他笑稱，「當時我們窮苦人家，根本不感想這沒貴的儀器，台大也不敢想」，但郭台銘說要蓋世界最好的質子中心，這個使命，在當時的時空中可說是「超現實」，因此很感謝創辦人支持，在理想和現實中間擺盪時，讓我們去實踐理想。