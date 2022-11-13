台東縣某校曹姓校長某日晚間在校園內遇到女老師，竟趁女師向打他招呼來不及反應時，對她腰際又摸又捏，並稱「自己患有扳機指與隧道症候群，可能有碰到，只是不知道」，女師因而提告，台東地方法院判定曹男犯性騷擾防治法，處有期徒刑6個月，可易科罰金。

判決書指出， 2019年11月16日晚間8點，女老師在警衛室旁的廁所剛走出來，看見曹男走進校園，便主動問好「校長好，我是某某」，曹男突然趁她不及抗拒，強行大力用手觸摸她右邊腰部數下，當下她受到劇烈驚嚇，感覺到身體嚴重被侵犯、被意圖性騷擾，身體僵直，難以立即反應抗拒。

曹男觸摸女師腰部後，竟笑臉愉悅地向女師表示「我剛看完戲劇表演」，隨即快步離開，佯裝沒事的樣子；校長也在當天晚間9點17分校長傳訊息，「某女老師，校園偶遇，感恩辛苦。夜深，注意安全。後學出門散散步。晚安。」

女師當晚11點32分以訊息回覆曹男「您好，剛在校園偶遇時，您向我打招呼時，您的手有觸碰到我右邊的腰，我覺得非常的不舒服，感覺到身體被侵犯騷擾，心情很不好。」

女師表示，曹男事後回傳2封訊息向她道歉，但是訊息内容意圖將性騷擾行為合理化為「可能是無心之過、玩笑的言行」。 女師因此身心深受影響，向男友及家人傾訴，並在2019年11月18日至身心科就醫，也向學校申請心理諮商服務。

台東地方法院審理時，曹男提出診斷證明及就醫紀錄，並稱「手有扳機指及隧道症候群，反應比一般人慢8至10倍，可能有碰到，只是不知道」，但台東地方法院認為，曹男在警詢、偵訊及法院筆錄都有簽名，只是有時會酸麻、有時沒辦法順利簽名，但可以寫字、吃飯、使用手機等，可見病情並未嚴重影響日常生活。

台東地方法院認為，曹男矢口否認犯行，辯稱可能是不慎觸碰、女師對他有所誤解等等，難以認定有悔悟之心，依性騷擾防治法第25條第1項性騷擾罪，判處曹男6個月有期徒刑，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

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