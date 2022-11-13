台北教育不只榮獲國內外大獎，外部顧客服務滿意度更高達96.29％，自市府2016年針對外部顧客調查以來，教育局滿意度逐年提升，今年更再創高峰，資訊力各項指標滿意度都在85％以上，同仁專業力及服務力構面得到90分以上，同仁專業知識更獲得滿意度96.7％肯定。

台北市政府針對10個機關業務頻繁互動者做外部顧客滿意度調查，教育部分，調查對象包含家長、老師、校長、密切往來的業務團體及政策諮詢專家，除了專業力、服務力、資訊力及整體表現各局處共通問項外，也針對北市重要教育政策滿意度調查。

教育局表示，在推動智慧教育滿意度高達90.1％，學前教育89.1％、實驗教育87.7％％及雙語教育86.7％；滿意度皆超過85％，北市教育政策不但表現亮麗，且深獲好評。

教育局指出，北市智慧教育屢獲國際大獎，「台北酷課雲」數位學習平台不但3年獲得亞太地區智慧城市教育類大獎，更在2021及2022年蟬聯全球（五大洲 84 國家）ICT 卓越獎傑出數位教育學習獎「首獎」，北市智慧教育成果卓越享譽國際。

教育局表示，111學年度台北市公共化幼兒園比率達到70％以上，幼兒學費補助也為全國最優，並且質量並進，透過5大創新教學「英語融入教學」、「STEAM教學」、「運算思維教學」、「瑞吉歐方案教學」及「蒙特梭利教學」等方案，讓雙語、實驗教育及智慧教育向下衍伸，北市110學年度幼兒園家長滿意度調查，平均滿意度高達92.2分。

北市教育局指出，雙語教育學校於111學年度達到78校，在2026年將穩健達到北市公立國中小校校皆為雙語教育學校的目標；公辦學校型態實驗教育至今已達11校，並獨步亞洲開辦第一所數位實驗高中，提供家長多元教育選擇。

教育局說，北市教育豐富的成果，感謝北市教育夥伴及家長齊心努力，北市將8年成果彙集《讓教育成為城市的榮耀台北教育世界翹楚》及其系列專書，為引領台北教育未來發展及延續卓越。

教育局宣布，自2021年到2022年相繼發布了學前、實驗、雙語、國際、智慧、資賦優異、身心障礙、技職、樂齡及中小學體育等教育白皮書或政策綱領共10 冊，以及校園工程2本工具書，成果及白皮書皆發布於教育局網站，更多精彩內容，也可於在11月13日前，至台北世貿一館「2022台灣教育科技展」北市教育展區，看見台北教育力。