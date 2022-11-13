綽號「貓哥」的彭錦淼12日發出公開信質疑民進黨苗栗縣長候選人徐定禎背信忘義。（彭錦淼提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長選戰13日出現大爆炸劇情，被指與民進黨苗栗縣長候選人徐定禎有私人深交的砂石業者「貓哥」彭錦淼，12日發出一封公開信，當眾公開他與徐定禎間私交情誼，並說明當年徐定禎從政起始，鍾東錦曾經給徐經濟支援，彭錦淼個人都資助200萬元，如今卻將他們過去情義相挺撇得一乾二淨，讓彭錦淼忿忿不平，發出公開信譴責徐定忘恩負義，也為了苗栗縣長選情投下震撼彈。

徐定禎則回應表示，無論彭錦淼等人發布任何言論，他都可以體諒人在江湖，身不由己，所以才有這些說法和作法，選戰最後2個禮拜，大家可以看到很多不可恩議、荒腔走板的招數，這次選舉不是藍綠對決，是黑白對決，是善良與邪惡對決，民心思變，他相信期望改變的苗栗鄉親，都能有智慧，一起翻轉苗栗，改變成真！

苗栗縣長選戰，候選人鍾東錦遭到大、小綠聯合指摘為「黑道」、「砂皇」，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎更是火力全開，遭到鍾東錦暗酸徐定禎與綽號「貓哥」的砂石廠商彭錦淼，以往也是過從甚密，彭錦淼12日直接發出一封公開信，直接向大眾說明他與徐定禎的過往交情，直接斥責徐定禎是忘恩負義。

彭錦淼在信中表示，過去他與徐定禎當兄弟，是因為他與徐的二哥徐定宏的交情，徐的2哥10餘年前罹癌去世，去世前，他陪著徐定宏暢遊中國大陸，完成徐定宏的最後遺願。徐定宏病逝後，徐定禎感恩才認了彭錦淼為兄弟。

苗栗縣長徐耀昌過去曾助徐定禎競選頭份市長。（謝明俊攝）

彭錦淼指出，當時的徐定禎還是個代書，徐定禎的表哥是前議長游忠鈿，共同決議支持徐定禎參選頭份鎮長，鍾東錦當時借錢給徐定禎大多數競選經費，彭錦淼也籌了2百萬元給徐定禎，情義相挺，沒有一句廢話，成功讓徐定禎選上頭份鎮長，4年後，徐定禎連任參選頭份市長，苗栗縣長徐耀昌念在同宗情誼全力支持，成功連任頭份市長。但原本相挺的好友兄弟們，如今卻成了徐定禎口中不入流的黑道、黑金，已經病逝的前議長游忠鈿，更被徐定禎撇得一乾二淨。

彭錦淼揭露當年鍾東錦曾慨借徐定禎競選經費當選頭份鎮長。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

彭錦淼不滿徐定禎過河拆橋，在前一次競選苗栗縣長時，對過去的恩人徐耀昌下戰帖，還牽起劉政鴻的手，把徐耀昌與妻子蔡麗卿罵的豬狗不如，如今再度因要參選苗栗縣長，又與當初慨借選舉經費的鍾東錦畫清界限，還替民進黨助約為虐，對兄弟趕盡殺絕，不顧往日情誼。

彭錦淼直斥徐定禎是喝下民進黨給的孟婆湯，把人情義理忘得一乾二淨，這是君子所為嗎？彭錦淼表示自己因對徐定禎的忘恩負義看不下去，才站出來寫這封公開信，讓選民自已去選擇。