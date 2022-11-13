台中市長盧秀燕今（13）日在臉書發文提到，台中是她的家，市民就是她的家人。在任內近四年的時間，越來越多的市民朋友稱呼她為媽媽市長，這對她而言是「無上的光榮」，她並說明媽媽有以下四大特性：

一、媽媽是勇敢的：即當危機來的時候守護這個城市。過去四年台中碰到兩個大災難，第一個是百年大旱，市府即時調度水源度過危機，第二個是撼動全球的新冠疫情，超過200場防疫直播記者會，就是希望讓市民因為「媽媽在家」而感到安心，而台中首創快打站，總共開了超過5000場、服務將近200萬人次，因為唯有長輩健康，兒女才能安心，城市才能維持如常運轉。

二、媽媽是有信用的：盧秀燕指出，「開不了工要開工、完不了工的要完工」，是她對市民的承諾。大智路打通，13年難題解決了；捷運綠線蓋了十幾年，去年通車了；中央公園是全國最大在市中心的公園，老人健保補助和生育津貼提高也做到了，「過去不可能的任務，媽媽會想辦法完成，用媽媽的魔法，盡全力幫市民圓夢」。

三、媽媽是包容的：市府施政不分年齡、地域與黨籍，同時聆聽民意。希望台中永續發展，每個好的建議，只要對台中好，市府一定兼容並蓄。盧秀燕提到，台中首創國民暨兒童運動中心，希望讓孩子也能享受到舒適的場館，加上150座美樂地共融公園，孩子、長輩、身障朋友都能在台中感受到市府的關心。

四、媽媽是公平的：盧秀燕表示，對她來說手心手背都是肉。自己對每個區域都是公平的，原市區的市政路延伸、屯區的太平市民大道、海線的溫寮溪聯外道路、山城的東豐快復工，市府施政不分地區、藍綠，「市民的需要，我們都會努力做」。

盧秀燕強調，為母則強，她會讓台中持續走在良善的道路上，同時今年要為下一代樹立善良的典範，因此懇請所有市民與她一起攜手守護台中，「11月26日請出門投票，支持真正守護台中的人」。