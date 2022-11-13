雲科大校長楊能舒本月2日與18家相關汽車製造產業、雲林縣府祕書長曾元煌共同簽署開發「YunTech ONE」（雲科1號）智慧電動概念車合作備忘錄，這也是國內大學創舉。（本報資料照片）

雲林科技大學去年起整合跨學院16名教授，並與18家電動車相關技術業者組成電動車聯盟，打造電動概念車，預計明年亮相。雲科大盼電動車產業能在雲林發展，縣府得知樂觀其成，著手規畫「電動車產業園區」，地點在雲科大南側的斗六擴大都市計畫區農地，目前已進入公開徵求意見階段。

全球汽車朝向電動車發展趨勢，自2010年起就研發電動車相關技術的雲科大，決定著手打造品牌「YunTech ONE」（雲科一號）電動汽車，教育部已挹注2000萬元研發經費。

雲科大校方盼研發成果能在地生產，雲林縣府得知主動新訂「斗六（雲林科技大學周邊地區）都市計畫」，將在雲科大南邊的農地打造電動車產業園區，總面積215公頃，其中產業專區土地可達78公頃。

縣長張麗善表示，電動車產業園區符合台灣2050淨零轉型策略，雲科大擁有關鍵區位與電動車技術，此一產業園區成立後將留才、攬才、育才，也能翻轉人口老化與人才流失的頹勢。

張麗善說，雲科大的學術能量可發展智慧電動車、醫療保健、照護輔具產業，估計年產值150億元，可供50家廠商進駐，帶來4100個就業機會。

縣府秘書長曾元煌表示，本案的基地在國土計畫被劃為未來發展區，將形成一個都市計劃特區，比照斗六棒球場、高鐵特定區段徵收方式取得用地，比中科園區還大30多公頃。

曾元煌說，目前斗六擴大都市計畫已進入公告徵求意見階段，12月召開機關協調會，明年4月草案即可公開閱覽，預計後年提報縣都委會大會、內政部，順利的話2026年進入內政部都委會審議。

雲科大目前已完成4款車體造型設計。（本報資料照片）

雲科大校長楊能舒本月初與18家相關汽車製造產業、雲林縣府祕書長曾元煌等人共同簽署開發「YunTech ONE」（雲科一號）智慧電動概念車合作備忘錄，預計2023年底完成並參展，2024年推出第二代。