國民黨台北市前議員羅智強，日前才批評民進黨基隆市長候選人蔡適應將基隆市的國有地都當成自己的看板基地，今（13）日火力全開，再嗆民進黨雲林縣長候選人劉建國非法使用農地，根本是知法玩法。

羅智強今日在臉書表示，劉建國的競選總部是農地違建，很早就被國民黨台北市議員候選人楊植斗踢爆，也是眾所皆知的事實，但面對違建鐵證卻做賊喊抓賊，先說謊再圓謊。

「這還不是最無恥的！」羅智強指出，劉建國將相關責任丟給房東，稱是房東說合法，但違建就是違建，不會因為房東說合法就成為合法的，「貴為中華民國的立法委員，劉建國你是邏輯死亡還是知法玩法？故意利用法律漏洞，鼓勵違建的存在？」

羅智強怒批，劉建國非法使用農地就是違建，是違建就請拆除，否則難道是要跟「違法看板王」蔡適應一樣，被上了一課後，才甘願乖乖拆除違建嗎？「雲林人不要這款立委，更不要知法犯法的縣長！」