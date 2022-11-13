嘉義縣溪口鄉「本溯光點旅服館」落成啟用，民眾歡欣鼓舞表演歡慶。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣溪口鄉「本溯光點旅服館」，耗資千萬餘元、在舊活動中心原址新建，施工2年多後完工，13日落成啟用，縣長翁章梁剪綵，此館可供社區活動中心使用、提供旅遊資訊服務、展示溪口在地文化及物產，一館多用途，是推展溪口鄉村輕旅行的門戶。

溪口鄉長孫維聰指出，溪口鄉沒有台一線、高速公路交流道、或車站等重要交通動線或設施，不利於推廣旅遊，而原有的活動中心設備老舊，有安全疑慮，在翁章梁縣長、陳明文委員支持下，爭取到交通部觀光局「體驗觀光─地方旅遊環境營造計畫」千萬餘元補助，原址興建「本溯光點旅服館」，是溪口鄉首座旅遊資訊館。

溪口鄉公所表示，「本溯光點旅服館」要推廣全鄉文化，本厝村是溪口南段環狀旅鏈的中心，希望從追根「溯」源，讓旅服館成為溪口旅遊服務引領的「光點」，因而採用與「本厝」相近的「本溯」來作為旅服館的名稱。

翁章梁表示，「本溯光點旅服館」能夠與位在北方的溪口鄉文化生活館互相呼應，讓所有來溪口的訪客，獲得最友善的旅遊服務和最完整的漫遊資訊，溪口鄉十分適合發展輕旅行，希望有更多旅客來溪口旅行，體驗古早味炕窯、美味的辦桌菜、客家文化導覽等行程。

本溯光點旅服館位在300多年歷史的本廳大帝宮旁，2020年8月動工興建，經過2年施工完成，13日落成啟用，翁章梁、孫維聰及地方民代等人剪綵，是社區活動中心，也提供旅遊資訊服務、展示溪口特色文物，一館多用途。