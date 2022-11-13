2022「國際志工日」慶祝暨表揚活動中，也特別為新成立的5支志工隊授旗(圖／金門縣政府提供)

2022「國際志工日」即將到來，金門縣政府特別於今(13)日上午在社會福利館隆重舉辦慶祝暨表揚活動，金門縣長楊鎮浯為表示對志工伙伴的重視，在與前高雄市長韓國瑜合體掃街之際，抽空親自到場表達對志工的肯定並感謝他們無私的付出，讓金門更幸福更美好，也期待未來能有更多鄉親加入志願服務行列。

今年共有13個績優志工團體、185位績優志工獲獎，由縣長楊鎮浯及秘書長陳祥麟分別轉頒衛生福利部志願服務獎勵，頒發志願服務績效評鑑績優的主管機關、社政志工運用單位、金門縣志願服務獎勵、績優志願服務團隊、績優 (優秀)志願服務人員等獎項，並為2022年新成立的5支志工隊授旗。

縣長楊鎮浯表示，感謝所有志工夥伴們願意走出家庭，加入志願服務這個大家庭，奉獻自己的時間和心力，展現三心(愛心、熱心及恆心)二意(誠意、樂意)為社會服務；楊鎮浯也深切體認到「一個人可以走很快，但一群人可以走很久」，因此，縣府團隊積極結合民間資源，並運用志工推動各項服務。

縣府秘書長陳祥麟說，近年來看到越來越多銀髮族長者加入志工行列，以初老服務老老，達到健康老化，又其親切、專業的服務，加上和藹可親的微笑，再創自我生命的價值，更值得我們後輩學習與推崇。

社會處長董燊則期許未來縣府、公所各單位及各團體，大家一起共創志工價值，讓志工精神在金門發光發熱，帶動更多人一起加入志工的大家庭，促使金門更好，更幸福。