女星葉全真出道多年從電影轉戰本土劇，因《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》晉升一姐，受到不少粉絲喜愛，現年她已53歲，眼睛卻似乎出了狀況，今(13日)在社群公開呼籲大家捐血時，附上一張素顏自拍照，眼白竟布滿恐怖的血絲，讓粉絲替她憂心不已，沒想到竟有變態喊要捐X子給她，遭到其他人的猛烈圍剿。

葉全真今日在臉書放上的自拍照，可見雙眼布滿大面積的血絲，惹來粉絲留言寫下：「要注意休息了呀，這眼珠子紅血絲嚴重哎」、「去檢查一下眼睛比較好」、「想問～你眼白怎麽勒？」，葉全真則解釋眼睛有狀況：「結膜下出血」，還說自己的眼白「爆血管」，憂心的粉絲聽完則提醒她好好休息提升免疫力，她則笑著答謝粉絲的關心，並承諾會好好保養眼睛。

除此之外，葉全真也上傳日本料理照片寫下：「努力加餐飯」，不過她的用意並非想分享美食，可見她在正文緊急呼籲大家捐血：「中部嚴重血荒，籲請台中的捧由(朋友)們，趕緊挽袖相助！O、A型急急急」，然而卻有變態網友留言：「我可以捐Ｘ子給葉……哇哇我又亂說話了，抱歉葉姐姐，請原諒嘴巴壞壞的弟弟」，讓其他網友火大開嗆：「你自己看看你這話是說給人聽的嗎？禁止隨地發情，違者割以永治」，不過該留言目前似乎已消失，不知是否自知理虧才火速刪除留言。