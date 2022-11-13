2022卡達世界盃足球賽將於11月20日登場，這些在場上獻技的足球好手們，都是小時候就愛上這項運動，因此基層扎根很重要，中華民國迷你足球協會長期舉辦活動、賽事，讓小朋友更加愛上足球，2022年國民小學迷你足球賽這個周末就在台北市花博爭艷館進行北區預賽北一區、分區挑戰賽，現場還有全台唯一「小奧運親子運動會」，讓小朋友體驗各項運動。

國民小學迷你足球賽事22個縣市都有球隊參與的最大規模幼童足球賽，經過各區域賽激戰後，再陸續舉辦北中南東共5場各區挑戰賽，上周桃園分區挑戰賽先完成，現場反應熱烈，本周來到台北花博爭艷館，開幕儀式除了迷你足球推廣大使許淑華、前衛福部部長陳時中、強力贊助夥伴雲豹能源總經理趙書閔都蒞臨現場。

除了迷你足球賽，中華民國迷你足球協會也在花博爭艷館舉辦「小奧運親子運動會」，讓小球員體驗足球、籃球、羽球、網球、田徑、高爾夫及桌球等多項運動，並準備小奧運集章地圖，每完成一道關卡就可獲得限量貼紙，集滿所有關卡的小朋友，就能在現場服務台兌換迷你樂高，加上今天白天天氣相當好，家長、小朋友都玩得相當開心。

另外，現場也有受到家長和小朋友歡迎的「小小世界盃足球VR遊戲-推廣足球元宇宙」，藉由動作捕捉技術，複製專業運動員動作，加上自建3D模型進行呈現，以及虛擬環境建置，讓參與的小朋友像是到了卡達世界盃足球場，也從中學習動作。

2022國民小學迷你足球賽本周末在台北花博爭艷館進行分區預賽及分區挑戰賽，迷你足球推廣大使許淑華（右3）、前衛福部部長陳時中（右4）都出席力挺。（中華民國迷你足球協會提供）

陳時中（中）與小朋友互動，展現親和力。（中華民國迷你足球協會提供）