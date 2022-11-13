盧廣仲的〈輕輕〉獲年度十大單曲。（中華音樂人交流協會提供）

「2021年度十大專輯暨十大單曲」日前公布得獎名單，更因欣逢十大選拔邁入25週年，同時宣布本月21日舉辦音樂人派對。中華音樂人交流協會理事長丁曉雯表示，考量近年來疫情延燒肇致實體活動舉辦不易，眾多音樂人要一起交流聚會更是難上加難。如今台灣疫情已漸趨緩，實體活動之舉辦漸增，因此選定「年度十大」選拔邁入25週年之際，特舉辦音樂人Party，藉此提供眾多音樂人交流的平台，更讓前輩與新銳能有交集認識的機會。

「2021年度十大專輯暨十大單曲」得獎名單正式公布後，得知獲獎的蔡健雅表達極度開心，尤其此次回歸到純粹極簡的創作原點，《DEPART》專輯能夠被評審聽見並青睞推薦，蔡健雅表達這是非常美好的結果。盧廣仲因〈輕輕〉獲得此次十大單曲，在收到獎座之後，隨即與獎座合拍並發表感言，提及這幾年雖跨足其他領域，但回歸到音樂，是最自在的表現，很享受每次的創作過程；感謝中華音樂人交流協會給予的肯定，更謝謝歌迷朋友的支持，祝福大家都能心輕輕、體康康。

為鼓勵校園音樂創作之風氣，中華音樂人交流協會多年來補助或贊助各大校園的音樂創作比賽，獲得不錯的迴響。今年改為首屆舉辦「校園創作菁英獎」選拔活動，期許延續校園民歌時期「唱自己的歌」的原創精神，藉以鼓勵校園學子從事華語流行音樂的詞曲創作，傳承並提攜更多未來的流行音樂新銳。