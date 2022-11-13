民眾黨立委高虹安身陷詐領助理費爭議，不料一波未平一波又起，近日高虹安釋出「傳宗接『待』」的政策影片，除了被抨擊充滿父權、刻板標籤之外，影片中與鴻海集團創辦人郭台銘的同框，也被指出是合成2019年時的舊片。民進黨立委王定宇就批評，高虹安想要強化與他的連結，讓自己涉貪及苛刻助理的風暴透過郭董背書，但弔詭的是，高虹安卻用剪輯、變造影片的手法呈現，不免讓人起疑，到底郭是否願意為高虹安背書。

高虹安日前釋出了一段15秒的生育補助影片，但片中的口號喊出「你傳宗，我接待」、「你凍卵，我補助」，引來時代力量立委王婉諭、民進黨立委林靜儀批評，「傳宗接代」這種父權、刻板的標籤，不應該從歷史的灰燼當中，死灰復燃成為束縛男性、女性的枷鎖。

除此之外，高虹安也坦言，此影片並非與郭台銘合拍，而是得到授權同意使用2019年競選宣傳影片片段。但外界馬上有聲音質疑，合成與合體在政治的意義完全不一樣。

王定宇坦言，影片內容中「傳宗」或「接待」都不重要，而是想強化與郭台銘的連結，企圖營造郭台銘背書高虹安涉貪及苛刻助理。不過，弔詭的是若想要郭台銘背書力挺，可以透過共同發出臉書貼文、合照、拍30秒影片等方式，但用變造、剪接方式反而顯得牽強，讓人不禁懷疑到底郭台銘有無要替高虹安背書，反而啟人疑竇，這種政治操作恐怕得不償失。