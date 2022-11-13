Babe catches a record. Significant Babe Ruth professional model glove c. 1927-33 from the Jimmy Austin collection drew national and international bidding interest. The glove was authenticated and deemed as a possible match by @PSAcard pic.twitter.com/IeBEjdsUwk — Hunt Auctions (@HuntAuctions) November 12, 2022

傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）用過的一個棒球手套創下了新紀錄，13日在Hunt Auctions拍賣場以破天荒的153萬美元售出（新台幣4760萬美元）。先前的紀錄是名人堂一壘手蓋里格（Lou Gehrig）的手套，售出價格38.8萬美元，差距相當大。

這個手套是貝比魯斯1927-33年洋基時代，他生涯後半段使用的手套（外野手），來自同期大聯盟選手吉米奧斯汀（Jimmy Austin）的收藏庫。奧斯汀打過18年大聯盟，效力過洋基、棕人（金鶯），這個手套是魯斯送給他的。

貝比魯斯健康欠佳在1948年去世（53歲），年紀比他大的吉米奧斯汀活到1965年（85歲），他在1964年專訪時談論過這個手套，成為珍貴的語音紀錄。賣出手套的是奧斯汀的姪女可洛可芙（Susan Kolokoff），她聲明表示：「我的叔叔吉姆為我留下美好的童年回憶，這個手套過去30年被珍藏在盒子裡，直到我們挖掘出背後的歷史以及這段寶貴的錄音。」

手套被證明是真品之後價值大漲，就如貝比魯斯的其他紀念品。2019年，魯斯敲出第500轟的球棒以100萬美元拍賣售出，單季59轟的球棒也賣了71萬美元。最著名是1932年世界大賽G3（洋基vs小熊），魯斯打擊時伸手指向中外野，接著果然轟出中外野全壘打，那轟被稱為「精準一擊」（Called Shot）而成為偉大的傳說，那支球棒被稱為「雷神之槌」，不過目前沒人能確定這支球棒的真正下落。